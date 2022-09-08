8 сентября
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Автоновости

Что за самый маленький автомобиль отрывают от сердца за миллион рублей в Барнауле

Компактный Mini Clubman 2011 года продают за миллион рублей в Барнауле. Его габариты 3961 — 1683 — 1438 мм. «Тачка — пушка, бомба, ракета!» — заявляет владелец на drom.ru.

Mini Clubman, 2011 год за миллион рублей
Mini Clubman, 2011 год за миллион рублей
Drom.ru

В прошлый раз мы рассказывали вам о самом крупном автомобиле в Барнауле. Теперь же на очереди — самый маленький.

Mini clubman очень практичный. При небольших габаритах он имеет вместительный багажник — 260 л и достаточно места для пассажиров. При выпуске такая модель позиционировалась как более функциональная версия хэтчбека.

«Особенность универсала MINI Clubman — распашные двустворчатые задние двери и дополнительная боковая дверца справа ClubDoor, открывающаяся против хода движения», — гласит описание на drom.ru.

Оригинальный дизайн сразу привлекает внимание: черный верх и белый низ. А округлые формы и плавные линии делают машину визуально больше. Окружности присутствуют и в салоне.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 1.6 л, автоматическую коробку передач и 122 лошадиных сил. Она уже сменила трех владельцев. За это время автомобиль проехал 204 тыс. км. Последний хозяин пишет, что с машиной жил «полтора года душа в душу. От сердца отрываю!»

Разгоняется Mini clubman до 100 км/ч за 10 секунд. А его максимальная скорость — 195 км/ч. Расход топлива, по паспорту, 7 л на 100 км.

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