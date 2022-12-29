Что за «сестру японских гор» продают за 2 млн рублей в Бийске

Toyota C-HR 2018 года выпуска из Японии продают за 2 млн рублей в Бийске. «Этой желтой красотке недолго стоять на авторынке», — говорит продавец. Объяевление появилось на drom.ru .

Toyota C-HR 2018 года выпуска за 2 млн рублей в Бийске

Toyota C-HR прибыла из Японии. Ее пробег по стране восходящего солнца составил 60, 4 тыс. км.

Кузов автомобиля выкрашен в ярко-желтый цвет, а крышу сделали черной. Владелец считает это главной изюминкой.

«Сейчас по Дрому нет ни одной такой машины, такого цвета», — уверяет владелец.

У Toyota C-HR кожаный салон с комбинированной отделкой. Он вмещает до пяти человек. Есть трехуровневый подогрев сидений.

У автомобиля множество систем управления и защиты. Например, для предотвращения столкновения с автоматическим торможением до полной остановки. Есть активный круиз-контроль и камера с динамическими линиями траектории движения.

У Toyota C-HR бензиновый двигатель на 1.2 л, мощностью и 116 лошадиных сил, а также коробка передач — вариатор.