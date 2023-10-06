6 октября
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Автоновости

Что за синюю вишенку продают в Барнауле всего за 380 тыс. рублей

Милую Chery IndiS 2012 года выпуска продают в Барнауле всего за 380 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за синюю вишенку продают в Барнауле всего за 380 тыс. рублей.
Что за синюю вишенку продают в Барнауле всего за 380 тыс. рублей.
"Авито"

Chery IndiS - кроссовер, выпускаемый под маркой Chery. Разработан совместно с итальянскими инженерами на базе малолитражки Chery A1.

На самом деле у автомобиля нет перевода, но в голове сразу всплывает вишня. Только вот одной буквы не хватает. Многие водители машин данной марки ласково называют лошадей на колесах - вишенками.

IndiS не подойдет для дальних путешествий, так как, скорее всего, не пройдет такие препятствия, как сильная грязь или большие овраги. Однако для города и семейного отдыха на пляже - машина идеальна.

Коробка передач у Chery электрическая. Многие автолюбители ценят такие нововведения.

За 11 лет салон почти не пострадал. Видно, что владелец заботился и очищал машину.

У представленной модели бензиновый двигатель на 1,3 л и 83 лошадиных сил.

Ранее что за мотоцикл, о котором мечтает каждый гонщик, продают в Барнауле за 300 тыс. рублей.

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