15 февраля
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Автоновости

Что за сноубайк продают в Барнауле за 700 тыс. рублей

Сноубайк ktm sxf 450 продают в Барнауле за 700 тыс. рублей. Объявление разместили на «Авито».

Сноубайк.
Сноубайк.
«Авито»

Мотор KTM 450 SX-F имеет одну из самых сбалансированных характеристик в своём классе. Он проверен и надежен, имеет высокий ресурс и длинные межсервисные интервалы.

450 SX-F едет достаточно мощно, чтобы замирал дух, и при этом управляется достаточно хорошо, чтоб не тряслись поджилки.

У него широкая полка момента, плавный разгон на низах и весьма мощная тяга ближе к верхам, а благодаря возможности переключать топливные карты на ходу, можно в течение дня выбирать подходящий характер двигателя. Наличие же трекшн-контроля позволяет дополнительно адаптировать характеристику мотора под конкретные условия.

Владелец отмечает, что сноубайк полностью обслужен. А также стоят новые радиаторы.

Цена указана за комплект с гусеницей.

У сноубайка 60 лошадиных сил, бензиновый двигатель и механическая коробка передач.

Ранее стало известно, что за аэролодку продают в Сибири за 1,8 млн рублей.

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