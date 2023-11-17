Tank 500 продают в Барнауле за 7 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за «танк» продают в Барнауле за 7 млн рублей.

На смену официально покинувшему рынок Toyota Land Cruiser 300 китайцы привезли свой продукт, который под крышу напичкан дорогими отделочными материалами и оснащенный арсеналом настоящих межколесных блокировок и электронных ассистентов для езды по бездорожью.

Tank 500 — это рамный автомобиль, который концептуально повторяет Tank 300. Второй важный момент: «пятисотый» хоть и кажется громадным, на деле он вовсе не запредельный великан.

Техника у большого Танка без изысков: пассивные амортизаторы, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, неразрезной задний мост, жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости и многодисковая муфта системы полного привода Borg Warner.

Кроме автоматического режима, в котором электроника распределяет крутящий момент между осями сама, водитель Танка может принудительно заблокировать «центр» и оба межколесных дифференциала, включить понижайку и выбрать один из множества алгоритмов управляющей электроники, в том числе экспертный, где настройки отдельных узлов и систем можно сконфигурировать самостоятельно.

Для маневрирования в ограниченном пространстве есть функция «танкового разворота», когда машина подтормаживает внутренние колеса и отдает больше тяги на внешние, — опять как у Тойоты.

Владелец отмечает, что в городском темпе машина становится слишком нервной: толкаться в пробках с такой настройкой — спорное удовольствие.

У Tank 500 бензиновый двигатель на три литра, автоматическая коробка передач и 299 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что «прохладный» автомобиль прямиком из Китая продают в Барнауле за 3,1 млн рублей.