Niva 2012 года выпуска пролают в Иркутске за два млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за турбированную Niva продают в Сибири за 2 млн рублей.

Niva — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится с 5 апреля 1977 года (до 2006 года продавался под именем ВАЗ-2121 «Нива» на внутреннем рынке, и как Lada Niva на экспортных рынках, с 2006 по 2021 годы под именем LADA 4x4, с 2021 года — LADA Niva Legend).

В автомобиль вложено oчeнь многo дeнег и времeни.

Внутри автомобиля кожаный салон, а форум потолка переделали под плафоны в потолке мерседес S 222.

Также у Niva стоит зеркало мерседес s221. Для развлечения можно включить подсветку, также она может работать в диско режиме под биты музыки.

Владелец отмечает, что в автомобиле стоит электрический ручник. При этом в объявлении сказано, что машину собирали два года.

Действительно, на кадрах видно, что Niva выглядит просто шикарно. Если заглянуть в салон, то кажется, что попадаешь в современную машину.

Продавец не готов торговаться, потому что такая сборка выходит очень дорого.

На Niva еще почти не ездили. А общий пробег составляет 20 тыс. км.

У авто бензиновый двигатель, 83 лошадиных сил и механическая коробка передач.

Ранее стало известно, что за автомобиль, который создали по личной просьбе Сталина, продают в Сибири за 9,9 млн рублей.

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