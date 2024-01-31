Огромный дядька. Что за внедорожник продают в Сибири за 2 млн рублей

Hummer H2 — внедорожник американской компании General Motors, продававшийся под брендом Hummer с 2002 года на специально построенном заводе в Мишаваке, штат Индиана, США.
В 2004 году было налажено отверточное производство в Калининграде. В 2009 году выпуск модели был прекращен.
Главные плюсы, которые ощущают владельцы данного автомобиля — качественная кожа, надежность, неприхотливость и брутальность.
С последним согласны все, ведь Hummer выглядит как настоящий большой бизнесмен в галстуке и костюме.
Многие сравнивают машину с танком, потому что по дороге она едет достаточно уверено, и никакая яма ей не страшна.
За 20 с лишним лет автомобиль практически не истрепался. Внешний вид все еще достойный. Со стороны и вовсе кажется, что авто пуленепробиваемое.
У Hummer H2 бензиновый двигатель на шесть литров, автоматическая коробка передач и 325 лошадиных сил.
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