30 января
﻿
Автоновости

От винта! В Алтайском крае продают самодельные аэросани за 100 тыс. рублей

В Павловске мужчин сделал аэросани, которые продает за 100 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Аэросани.
Аэросани.
"Авито"

Аэросани — самоходное транспортное средство с воздушным винтом в качестве движителя, опирающееся на лыжи и предназначенное для передвижения по снегу и льду.

Кабина у аэросаней сделана из легендарного планера БланикЛ13. Двигатель Иж-планета Авио, а лыжи из титана.

Спереди у саней изображен хищный волк. А по бокам гордо написано Russia.

Справка

Первые аэросани изобрели в 1903 году. Братья Райт оторвались от земли с помощью аппарата тяжелее воздуха, а спустя год с помощью двигателя и пропеллера была покорена еще одна стихия. Гужевой транспорт перестал быть «монополистом» снежных просторов. Отныне по снегу могли ездить еще и аэросани, первый образец которых сконструировал Сергей Сергеевич Неждановский.

Первые аэросани в России были построены в 1908 году на московской фабрике «Дукс». Небольшая серия аэросаней, выпущенных в 1915-1916 годах автомобильным заводом Всероссийского земского союза, приняла участие в Первой мировой войне.

В 1912 году аэросани выходят в широкую серию. По заказу военного министерства их начали производить на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге.

Ранее сообщалось, что старенький, но спортивный Porsche продают в Сибири за 13 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость