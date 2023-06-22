22 июня
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Автоновости

Что за золотую иномарку продают за 2,8 млн рублей в Барнауле

Audi S5 в золотом цвете 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей в Барнауле. Продавец обещает, что автомобиль доставит массу эмоций водителю и окружающим.

Audi S5 в золотом цвете 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей в Барнауле
Audi S5 в золотом цвете 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

"Жалко продавать, но стоит без дела, а такая машина должна ездить. Купил другую игрушку", - с таких слов начинает свой рассказ владелец автомобиля.

Хозяин иномарки рассказывает, что купил автомобиль в 2021 году - он его второй владелец. Изначально Audi S5 была черная, но ее закатали в американскую пленку золотого цвета. Такой автомобиль приковывает взгляды окружающих.

В машине заменили полностью выхлопную систему на Catback. По словам продавца, "рычит приятно с отстрелами". Оставили оригинальные диски R 20 фирмы HRE.

На Audi ездили только летом. На ней проехали примерно 5-6 тыс. км. Всего с 2014 года на ней проехали немало - 97 тыс. км.

У Audi S5 бензиновый двигатель на 3 л, коробка передач - робот и 333 лошадиных сил.

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