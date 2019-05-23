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Автоновости

Чуйский тракт и другие дороги на Алтае спасают от подтопления

В Онгудайском районе Республики Алтай из-за дождей разлилась река Малый Ильгумень и едва не размыла участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» на 653 км. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог «Алтай».

Р-256 Чуйский тракт. Перевал Чике-Таман.
Р-256 Чуйский тракт. Перевал Чике-Таман.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

Поток размыл откос и частично обочину дороги. Вода не дошла до верха трассы всего на 30 см.

Чтобы трассу не разрушило, на подтопленный участок дорожники пригнали экскаватор и два автосамосвала. Размытые участки отсыпают бутовым камнем и скальным грунтом.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по Чуйскому тракту можно по телефону диспетчерской службы: 8−3852−63−14−59.

Как проходит паводок на Алтае

Из-за проливных дождей в ряде районов 22 мая осложнилась паводковая обстановка, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай. Из-за опасности разрушения подъездных путей ограничено движение для всех видов транспорта по автомобильному мосту через Чарыш в Усть-Кумире. Без транспортного сообщения остаются села Талица и Санаровка (в них проживают 160 и 144 человека соответственно).

В Мульте на одноименной реке подмыло подъездные пути автомобильного моста на автодороге в Замульту, транспортное сообщение нарушено. Напомним, здесь 22 мая с моста в воду упала «Нива».

Также подтопило дорогу Кайтанак — Мараловодка. Проезд там возможен на технике повышенной проходимости. В селе Купчегень возникла угроза подтопления автомобильного моста в центре села. Также подмыты подъездные пути к мосту через реку Большой Яломан на территории Купчегеньского сельского поселения. Он соединяет село Большой Яломан с федеральной трассой Р-256, движение по нему закрыто.

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