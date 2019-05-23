Чуйский тракт и другие дороги на Алтае спасают от подтопления

Поток размыл откос и частично обочину дороги. Вода не дошла до верха трассы всего на 30 см.
Чтобы трассу не разрушило, на подтопленный участок дорожники пригнали экскаватор и два автосамосвала. Размытые участки отсыпают бутовым камнем и скальным грунтом.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по Чуйскому тракту можно по телефону диспетчерской службы: 8−3852−63−14−59.
Как проходит паводок на Алтае
Из-за проливных дождей в ряде районов 22 мая осложнилась паводковая обстановка, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай. Из-за опасности разрушения подъездных путей ограничено движение для всех видов транспорта по автомобильному мосту через Чарыш в Усть-Кумире. Без транспортного сообщения остаются села Талица и Санаровка (в них проживают 160 и 144 человека соответственно).
В Мульте на одноименной реке подмыло подъездные пути автомобильного моста на автодороге в Замульту, транспортное сообщение нарушено. Напомним, здесь 22 мая с моста в воду упала «Нива».
Также подтопило дорогу Кайтанак — Мараловодка. Проезд там возможен на технике повышенной проходимости. В селе Купчегень возникла угроза подтопления автомобильного моста в центре села. Также подмыты подъездные пути к мосту через реку Большой Яломан на территории Купчегеньского сельского поселения. Он соединяет село Большой Яломан с федеральной трассой Р-256, движение по нему закрыто.