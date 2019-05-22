На Алтае во время наводнения автомобиль упал в горную реку

В Республике Алтай в районе поселка Замульта автомобиль «Нива» рухнул с моста в реку, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

По информации пользователей, водитель и пассажиры смогли спастись, никто не пострадал.

Отметим, что в результате проливных дождей в ряде районов республики осложнилась паводковая обстановка. В частности, спасатели работают в Усть-Канском районе. Они оказывают помощь, проводят оповещение и информирование, разбирают затор, образовавшийся у опор моста через реку Чарыш, сообщает ГУ МЧС по региону.

Напомним, вторая волна паводка пришла и в Алтайский край. Спасатели выехали в село Чарышское, где подтопило восемь приусадебных участков.