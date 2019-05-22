Вторая волна паводка пришла в Алтайский край

Вторая волна паводка началась, как и прогнозировали, во второй половине мая. Ранее синоптики предупреждали, что до 23 мая в горах Алтая будут сильные осадки, что приведет к подъему уровня рек. Рост уже наблюдается в реке Чарыш, у села Чарышское подтоплены прибрежные территории и участки.
Уровень воды гидропоста составляет 219 см (при критическом 180 см). Также прогнозируется дальнейший рост уровня воды.
Напомним, первая волна паводка в Алтайском крае прошла без финансовых и материальных потерь. В регионе не подтопило ни одного жилого дома.