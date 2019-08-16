Чуйский тракт на Алтае завалило камнями и размыло обочины

На Чуйский тракт из-за сильных осадков сошел сель, сообщили в Упрдор «Алтай». Затруднен проезд в Онгудайском и Кош-Агачском районах.

Сели сошли утром утром 16 августа неподалеку от села Иня. Далее по направлению к границе с Монголией, в районе 710−714 км, размыло земляное полотно и обочины. К проезжей части подходит вода возле села Чуйозы.

Обстановка остается сложной на значительном участке Чуйского тракта — от Чике-Тамана до Чаган-Узуна.

Дорожные службы работают в усиленном режиме, к месту направлена дополнительная техника, организовано взаимодействие с МЧС и ГИБДД.