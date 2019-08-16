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Автоновости

Чуйский тракт на Алтае завалило камнями и размыло обочины

На Чуйский тракт из-за сильных осадков сошел сель, сообщили в Упрдор «Алтай». Затруднен проезд в Онгудайском и Кош-Агачском районах.

На Чуйский тракт сошел сель.
На Чуйский тракт сошел сель.
gorno-altaisk.info

Сели сошли утром утром 16 августа неподалеку от села Иня. Далее по направлению к границе с Монголией, в районе 710−714 км, размыло земляное полотно и обочины. К проезжей части подходит вода возле села Чуйозы.

Обстановка остается сложной на значительном участке Чуйского тракта — от Чике-Тамана до Чаган-Узуна.

Дорожные службы работают в усиленном режиме, к месту направлена дополнительная техника, организовано взаимодействие с МЧС и ГИБДД.

ФКУ Упрдор «Алтай» просит учесть эту информацию при планировании поездок, быть особенно внимательными на участках, оказавшихся в зоне подтопления, соблюдать требования дорожных знаков.

Получить актуальные данные о состоянии проезда можно по телефону диспетчерской службы: 8−3852−63−14−59.

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