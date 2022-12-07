7 декабря
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Автоновости

Чуйский тракт расширили до четырех полос на нескольких участках

Чуйский тракт в Алтайском крае расширили на четырех участках до четырех полос.

Чуйский тракт. Машина. Поездка.
Чуйский тракт. Машина. Поездка.
Ирина Пергаева.

После окончания работ 25 км трассы стали четырехполосными.

Участок в Тальменском районе (км 143 — км 150) расширили до 14 метров. Также расширили км 173 — км 183 возле населенного пункта Озерки и одноименной станции.

Завершили работы по направлению от Новоалтайска в сторону Республики Алтай возле поселка Новый (км 212 — км 216).

Участок за Баюновскими Ключами завершили досрочно (км 230 — км 234).

Ранее на ремонт дороги Чуйского тракта выиграли тендер две компании.

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