Чуйский тракт расширили до четырех полос на нескольких участках

После окончания работ 25 км трассы стали четырехполосными.
Участок в Тальменском районе (км 143 — км 150) расширили до 14 метров. Также расширили км 173 — км 183 возле населенного пункта Озерки и одноименной станции.
Завершили работы по направлению от Новоалтайска в сторону Республики Алтай возле поселка Новый (км 212 — км 216).
Участок за Баюновскими Ключами завершили досрочно (км 230 — км 234).
Ранее на ремонт дороги Чуйского тракта выиграли тендер две компании.
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