27 ноября
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Автоновости

На ремонт дороги Чуйского тракта выиграли тендер две компании

Победителями конкурсов на право проведения капремонта отдельных участков автодороги Р-256 Чуйский тракт стали АО «Новосибирскавтодор» и ООО «Алтайский асфальт». Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на протоколы торгов, которые провел ФКУ «Упрдор Алтай» Росавтодора.

Чуйский тракт. Машина. Поездка.
Чуйский тракт. Машина. Поездка.
Ирина Пергаева.

Участок протяженностью около 250 км на территории Алтайского края отремонтирует новосибирская компания.

Сумма контракта составила 1,1 млрд рублей. В общей сложности работы должны быть выполнены за 742 дня в два этапа.

«Алтайский асфальт» проведет капремонт подъезда к Телецкому озеру на участке км 70+000 — км 74+870 и км 74+910 — 80+000 в Республике Алтай.

Цена контракта составляет 636,4 млн рублей. Срок работ продлится на два года.

Ранее стало известно, что на Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.

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