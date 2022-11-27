На ремонт дороги Чуйского тракта выиграли тендер две компании

Победителями конкурсов на право проведения капремонта отдельных участков автодороги Р-256 Чуйский тракт стали АО «Новосибирскавтодор» и ООО «Алтайский асфальт». Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на протоколы торгов, которые провел ФКУ «Упрдор Алтай» Росавтодора.

Участок протяженностью около 250 км на территории Алтайского края отремонтирует новосибирская компания.

Сумма контракта составила 1,1 млрд рублей. В общей сложности работы должны быть выполнены за 742 дня в два этапа.

«Алтайский асфальт» проведет капремонт подъезда к Телецкому озеру на участке км 70+000 — км 74+870 и км 74+910 — 80+000 в Республике Алтай.

Цена контракта составляет 636,4 млн рублей. Срок работ продлится на два года.

Ранее стало известно, что на Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.