13 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Чуйский тракт трижды за день перекроют военные

В Алтайском крае движение будет недоступно на Чуйском тракте из-за движения военных колонн.

Мост на Чуйском тракте.
Мост на Чуйском тракте.
uprdoraltay.ru

Движение для всех видов транспорта трижды перекроют с 9:00 утра до 20:00 вечера на следующих участках:

  • с 9:00 до 9:30 — «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт» (187 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт»)";
  • с 13:30 до 14:00 — «садоводство «Горизонт» (187 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт») — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский».
  • с 17:30 до 20:00 — «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д к н.п. Фирсово — а/д Фирсово — Бобровка — н.п. Лесной (Аэродром)».

Госавтоинспекция Алтайского края прост водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее в Республике Алтай случилась авария со смертельным исходом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость