Чуйский тракт трижды за день перекроют военные

Движение для всех видов транспорта трижды перекроют с 9:00 утра до 20:00 вечера на следующих участках:
- с 9:00 до 9:30 — «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт» (187 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт»)";
- с 13:30 до 14:00 — «садоводство «Горизонт» (187 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт») — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский».
- с 17:30 до 20:00 — «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д к н.п. Фирсово — а/д Фирсово — Бобровка — н.п. Лесной (Аэродром)».
Госавтоинспекция Алтайского края прост водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Ранее в Республике Алтай случилась авария со смертельным исходом.