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Происшествия

Смертельная авария произошла на Чуйском тракте

В Республике Алтай недалеко от села Кош-Агач, на 886-м километре Чуйского тракта произошла авария со смертельным исходом.

Авария в Кош-Агаче
Авария в Кош-Агаче
04.мвд.рф

ДТП случилось поздним вечером 9 сентября, сообщает МВД республики.

По предварительным данным, 63-летний местный житель направлялся на ВАЗ 21099 со стороны села Ортолык в направлении села Кош-Агач, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет с опрокидыванием.

Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. 56-летний пассажир был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на трассе у Поспелихинского района произошла смертельная авария — погибли двое мужчин.

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