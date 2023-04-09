Дачников предупредили о штрафах за мойку автомобиля

В России будут штрафовать за мойку и ремонт автомобилей на дачном участке в СНТ, пишут « Известия ».

Молодое поколение приобретает дачи как место для семейного отдыха.

Штраф — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Если выявится загрязнение почвы, наказание возрастет до 10 тыс. рублей, указывает bfm.ru.

Когда именно штраф был введен, не уточняется.

Ранее вступили в силу изменения в правилах противопожарного режима в РФ. Они разрешат жарить шашлыки ближе к дачному дому и запретят ставить решетки на окнах подвалов.

Раньше жарить шашлыки разрешали как минимум в 20 м от дачи. А жечь костры — в 50 м.

Теперь нельзя ставить глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках у окон подвалов.