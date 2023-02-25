25 февраля
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Жизнь

Шашлыки можно будет жарить ближе к дому с 1 марта в России

Изменения в правилах противопожарного режима в РФ вступают в силу 1 марта. Они разрешат жарить шашлыки ближе к дачному дому и запретят ставить решетки на окнах подвалов. Об этом сообщает ТАСС.

Костер на природе.
Костер на природе.
CC0

Сжигать сухую траву на участках можно будет на расстоянии не менее 15 м от построек. Или на расстоянии в два раза меньше, если сжигать в металлической емкости.

Мангалы же должны быть расположены от дома не ближе, чем на 5 м.

Раньше жарить шашлыки разрешали как минимум в 20 м от дачи. А жечь костры — в 50 м.

Теперь нельзя ставить глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках у окон подвалов.

Кроме того, регламент мероприятий с профессиональной пиротехникой и огнем будет утверждать их организатор. Если будут только бенгальские огни и хлопушки, то специальной подготовки и утверждений не нужно. Ранее же этим занимались власти на местах.

Также многодетным семьям и гражданам, нуждающимся в соцподдержке, должны будут установить автономные пожарные извещатели. Этим должны будут заняться региональные органы исполнительной власти.

Ранее три женщины погибли из-за пожара в Алтайском крае.

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