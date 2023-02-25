Шашлыки можно будет жарить ближе к дому с 1 марта в России

Сжигать сухую траву на участках можно будет на расстоянии не менее 15 м от построек. Или на расстоянии в два раза меньше, если сжигать в металлической емкости.
Мангалы же должны быть расположены от дома не ближе, чем на 5 м.
Раньше жарить шашлыки разрешали как минимум в 20 м от дачи. А жечь костры — в 50 м.
Теперь нельзя ставить глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках у окон подвалов.
Кроме того, регламент мероприятий с профессиональной пиротехникой и огнем будет утверждать их организатор. Если будут только бенгальские огни и хлопушки, то специальной подготовки и утверждений не нужно. Ранее же этим занимались власти на местах.
Также многодетным семьям и гражданам, нуждающимся в соцподдержке, должны будут установить автономные пожарные извещатели. Этим должны будут заняться региональные органы исполнительной власти.
Ранее три женщины погибли из-за пожара в Алтайском крае.