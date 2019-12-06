Декабрьская весна. В ГИБДД рассказали об опасных «дорожных ловушках» во время зимней оттепели

Самую большую опасность во время оттепели для водителей представляют ледяные «дорожные ловушки». Растаявший снег подмерзает неравномерно, и автомобилист может даже не догадываться, что перед ним лед, пока на него не заедет.

Об этом altapress.ru рассказал Геннадий Кузнецов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу.

Такие подмерзания могут происходить на любых дорогах, но чаще случаются на мостах и путепроводах. Бывает, что водитель въезжает в автомобиль перед ним как раз из-за небольшого ледяного участка — обычная лужа замерзает, а до нее и после может быть не скользко.

По словам Геннадия Кузнецова, при резкой смене погоды, как правило, происходит увеличение количества ДТП, хотя и не всегда.

Например, в этом году в Барнауле не было так называемого «дня жестянщика» после того, как выпал первый снег. А, например, в 2018 году он случился.

Первое правило для водителей во время любых резких изменений погоды — внимательность и объективная оценка дорожной обстановки.

Метель , мокрый снег , ДТП. vk.com/barneos22

Геннадий Кузнецов,

начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу:

Многие как думают: раз в городе разрешено ехать со скоростью 60 км/ч, то это допустимо всегда. Однако бывают такие погодные условия, что и со скоростью 5 км/ч ехать невозможно. Тогда нужно двигаться еще медленнее.

Один из способов избежать ДТП из-за неблагоприятной погоды — поехать по делам на общественном транспорте.