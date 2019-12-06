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Автоновости

Декабрьская весна. В региональном минтрансе рассказали, погубит ли оттепель алтайские дороги

В Алтайском крае уже третий день столбик термометра держится у показателей, близких к нулю. Однако погодные изменения не влияют на работу дорожных служб, заверили altapress.ru в минтрансе региона.

Уборка снега.
Уборка снега.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В ведомстве отметили, что дорожники работают в штатном режиме в связи с отсутствием осадков, сложностей нет.

Там подчеркнули, что техники и специалистов хватает, автомобилисты могут не волноваться и спокойно перемещаться по территории Алтайского края.

Напомним, согласно предварительному прогнозу, погода в регионе стабилизируется в начале следующей недели, когда Алтайский край вновь окажется под влиянием антициклона.

На 6 и 7 декабря объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные осадки, гололед, ветер, местами возможен дождь.

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