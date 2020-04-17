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Автоновости

Депутат Госдумы попросила Мишустина помочь автобусным перевозчикам Алтайского края

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать автобусных перевозчиков Алтайского края и других регионов России.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Парламентарий сослалась на тяжелое финансовое положение автобусных перевозчиков, пишут «Известия». Она попросила сдвинуть срок вступления в силу постановления об обязательной установке тахографов для городских автобусов с 1 июля этого года на 1 июля 2021 года.

Также она считает нужным дать отсрочку перевозчикам по лизингу и кредитам, не допустить банкротства предприятий.

«Общественный транспорт и его стабильная работа для жителей крайне важный вопрос. Большинство граждан именно на общественном транспорте добираются на работу, поэтому многие не могут себе представить другую альтернативу. Понимая острый социальный запрос на стабильную работу транспорта, направила обращение в адрес правительства России. Считаю, что нельзя допустить банкротства компаний в это непростое время», — приводит слова Кувшиновой ее пресс-служба.

Ранее несколько барнаульских пассажироперевозчиков обсуждали с главой города Вячеславом Франком то критическое положение, в котором они оказались после введения режима ограничений и самоизоляции.

Пассажиропоток в Барнауле сократился на 70%. Перевозчики терпят большие убытки.

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