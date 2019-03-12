Депутат заподозрил алтайских дорожников в завышении цен на материалы

Владислав Вакаев,
депутат АКЗС:
Проводился ли независимый анализ стоимости инертных материалов, которые закладываются в стоимость ремонта и строительства дорожного полотна? Почему в Алтайском крае, который практически полностью обеспечивает себя подобными материалами, их цена сопоставима, а порой и выше, чем в регионах, которые эти материалы вынуждены завозить? Нет ли здесь коррупционной составляющей?
В беседе с корреспондентом altapress.ru Владислав Вакаев уточнил, что мониторинг цен он не проводил, а руководствовался инсайдерской информацией. Согласно ей, при ремонте и строительстве дорог дорожники поставляют инертные материалы из «своих» карьеров по завышенным ценам.
Как следует из опубликованной на сайте минтранса Алтайского края информации, три краевых подрядчика действительно имеют собственную сырьевую базу. Всего в регионе 11 предприятий мощностью 3 млн тонн инертных материалов в год. Край обеспечивает себя ими на 100%.
Как формируется цена на щебень
Коллега Вакаева по АКЗС и руководитель «Барнаульского ДСУ № 4» Николай Данилин опровергает обвинения в адрес дорожников. Он приводит пример: в Алтайском крае тонна щебня стоит до 1,5 тыс. рублей, а в Омской области, куда его везут с Урала или из Новосибирской области — 2,2−2,4 тыс. рублей.
Сам по себе щебень относительно дешев — по всей стране он стоит около 500 рублей за тонну. Но стоимость доставки увеличивает ценник на камень в разы, объясняет Данилин.
В Алтайском крае карьеры есть в Каменском, Бийском, Шипуновском, Залесовском, Шипуновском районах, на юге региона целый ряд дробильно-сортировочных фабрик — веселоярская, масалихинская, неверовская и другие. Но они расположены за сотни километров от основных дорожных строек, сосредоточенных в Барнауле и степной зоне края.
В Новосибирской области тоже есть свои карьеры, но расположены они ближе к городу. Потому стоимость щебня может быть сопоставимой или даже чуть ниже, объяснил Данилин.
Можно ли снизить цену на щебень
В Алтайском крае до миллиона тонн инертных материалов в год стали снова возить самым дешевым способом — по реке. Но навигация короткая.
Николай Данилин,
депутат АКЗС, директор «Барнаульского ДСУ № 4»:
Речной флот удовлетворил только часть спроса на перевозку щебня и песка. Но этим он не позволил создать ажиотаж на рынке автомобильных перевозок и не дал владельцам фур необоснованно поднять ставки.
По словам Данилина, около десятка лет назад дорожники перестали доставлять щебень по железной дороге — это стало невыгодно. Возят автотранспортом, а это с каждым годом становится дороже из-за роста цен на ГСМ.
Николай Данилин,
депутат АКЗС, директор «Барнаульского ДСУ № 4»:
Нас больше волнует не щебень, а битум. За три года цена на него выросла вдвое, с 12,5 тыс. рублей за тонну в феврале 2016 года до нынешних 21 тыс. По прогнозам, летом его цена поднимется до 32 тыс. Тогда мы ни в какие сметы не уложимся! Почему об этом все молчат?