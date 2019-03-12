Депутат заподозрил алтайских дорожников в завышении цен на материалы

В Алтайском крае инертные материалы щебень для строительства дорог (щебень и песок) стоит столько же или даже дороже, чем в соседних субъектах. Это выглядит подозрительно, потому что регион ими обеспечивает себя сам, заявил депутат АКЗС Владислав Вакаев на встрече алтайских парламентариев с краевым министром транспорта.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Проводился ли независимый анализ стоимости инертных материалов, которые закладываются в стоимость ремонта и строительства дорожного полотна? Почему в Алтайском крае, который практически полностью обеспечивает себя подобными материалами, их цена сопоставима, а порой и выше, чем в регионах, которые эти материалы вынуждены завозить? Нет ли здесь коррупционной составляющей?

В беседе с корреспондентом altapress.ru Владислав Вакаев уточнил, что мониторинг цен он не проводил, а руководствовался инсайдерской информацией. Согласно ей, при ремонте и строительстве дорог дорожники поставляют инертные материалы из «своих» карьеров по завышенным ценам.

Владислав Вакаев. Олег Богданов , altapress.ru

Как следует из опубликованной на сайте минтранса Алтайского края информации, три краевых подрядчика действительно имеют собственную сырьевую базу. Всего в регионе 11 предприятий мощностью 3 млн тонн инертных материалов в год. Край обеспечивает себя ими на 100%.

Как формируется цена на щебень

Коллега Вакаева по АКЗС и руководитель «Барнаульского ДСУ № 4» Николай Данилин опровергает обвинения в адрес дорожников. Он приводит пример: в Алтайском крае тонна щебня стоит до 1,5 тыс. рублей, а в Омской области, куда его везут с Урала или из Новосибирской области — 2,2−2,4 тыс. рублей.

Сам по себе щебень относительно дешев — по всей стране он стоит около 500 рублей за тонну. Но стоимость доставки увеличивает ценник на камень в разы, объясняет Данилин.

В Алтайском крае карьеры есть в Каменском, Бийском, Шипуновском, Залесовском, Шипуновском районах, на юге региона целый ряд дробильно-сортировочных фабрик — веселоярская, масалихинская, неверовская и другие. Но они расположены за сотни километров от основных дорожных строек, сосредоточенных в Барнауле и степной зоне края.

Николай Данилин , директор «Барнаульского ДСУ № 4» Анна Зайкова

В Новосибирской области тоже есть свои карьеры, но расположены они ближе к городу. Потому стоимость щебня может быть сопоставимой или даже чуть ниже, объяснил Данилин.

Можно ли снизить цену на щебень

В Алтайском крае до миллиона тонн инертных материалов в год стали снова возить самым дешевым способом — по реке. Но навигация короткая.

Николай Данилин,

депутат АКЗС , директор «Барнаульского ДСУ № 4»:

Речной флот удовлетворил только часть спроса на перевозку щебня и песка. Но этим он не позволил создать ажиотаж на рынке автомобильных перевозок и не дал владельцам фур необоснованно поднять ставки.

По словам Данилина, около десятка лет назад дорожники перестали доставлять щебень по железной дороге — это стало невыгодно. Возят автотранспортом, а это с каждым годом становится дороже из-за роста цен на ГСМ.

Николай Данилин,

депутат АКЗС , директор «Барнаульского ДСУ № 4»: