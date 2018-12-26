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Рост цен на битум может подорвать планы по ремонту дорог на Алтае

Основной компонент асфальта — битум — резко вырос в цене. Из-за этого могут сорваться планы по ремонту дорог в Алтайском крае. Также пострадают местные предприятия отрасли, которые в 2018 году уже потеряли из-за роста цен более полумиллиарда рублей.

Ямочный ремонт дорог в Барнауле
Ямочный ремонт дорог в Барнауле
barnaul.org

Как и почему подорожал битум

В 2018 году этот нефтепродукт подорожал более чем на 30%. Одна из причин — во всех регионах страны увеличили объем дорожных работ, поэтому сформировался дефицит, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

В Алтайском крае в марте 2018 года стоимость тонны битума подходящей для региона марки составляла 15,5 тыс. рублей за тонну, а в июле — уже 25,5 тыс., уточняет эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) и гендиректор испытательно-производственного центра «Стандарт» Евгений Васильев.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в числе причин подорожания битума назвал рост базовой цены на нефть. Но есть мнение, что основной фактор — завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого к 2024 году обнулится экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. Получается, российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, пишет drom.ru.

К чему это приведет

Если не сдержать растущие цены на битум, нацпроект «Безопасные и качественные дороги», по которому до 2024 года планируется масштабный ремонт в бийской и барнаульской агломерациях, не будет реализован в полном объеме, заявил Евгений Дитрих.

Бийский мэр на фоне оппозиционного баннера рассказал о ремонте дорог.
Бийский мэр на фоне оппозиционного баннера рассказал о ремонте дорог.
Скриншот «Наш Бийск/Бийск на ладони», youtube.com

В ОНФ также отметили, что в сметах на ремонт дорог расценки на битум не соответствуют рыночным. Из-за этой разницы при потреблении 60 тыс. тонн битума в год в 2018 году алтайские дорожно-строительные предприятия потеряли 547 млн рублей, подсчитали эксперты. Это ведет в тому, что у рабочих падает заплата, уходят квалифицированные кадры и нет денег осваивать новые технологии, повышающие скорость и качество работ, говорят представители отрасли.

Как планируют исправить ситуацию

Дитрих рассказал, что совместно с крупнейшими нефтяными компаниями минтранс РФ подготовил специальную программу, по которой будут создавать хранилища битума. Запасы материала должны сгладить цены.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился в начале 2019 года провести совещание с профильными чиновниками и главами регионов, посвященное ситуации с ценами на битум.

В чем проблема с качеством

Евгений Васильев обратил внимание на еще одну сложность: в Алтайский край часто поставляют плохой битум. Даже если он соответствует ГОСТу и лабораторные испытания не показывают никаких отклонений от нормы, дорога получается не вполне качественная. Например, появляются трещины или «скачет» показатель водонасыщения.

Ремонт дороги зимой (в феврале)
Ремонт дороги зимой (в феврале)
uprdoraltay.ru

Часто бывает, что подрядчик кладет асфальт, а полотно из-за некачественного битума не принимают. Приходится переделывать работы, нести затраты.

Евгений Васильев,
эксперт ОНФ, гендиректор испытательно-производственного центра «Стандарт»:

Государственные стандарты, по которым производятся битумы в нашей стране, устарели и отличаются от европейских, где одними из основных показателей качества являются кинетическая и динамическая вязкость материала. Пора менять ГОСТы.

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