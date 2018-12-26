Рост цен на битум может подорвать планы по ремонту дорог на Алтае

Основной компонент асфальта — битум — резко вырос в цене. Из-за этого могут сорваться планы по ремонту дорог в Алтайском крае. Также пострадают местные предприятия отрасли, которые в 2018 году уже потеряли из-за роста цен более полумиллиарда рублей.

Как и почему подорожал битум

В 2018 году этот нефтепродукт подорожал более чем на 30%. Одна из причин — во всех регионах страны увеличили объем дорожных работ, поэтому сформировался дефицит, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

В Алтайском крае в марте 2018 года стоимость тонны битума подходящей для региона марки составляла 15,5 тыс. рублей за тонну, а в июле — уже 25,5 тыс., уточняет эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) и гендиректор испытательно-производственного центра «Стандарт» Евгений Васильев.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в числе причин подорожания битума назвал рост базовой цены на нефть. Но есть мнение, что основной фактор — завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого к 2024 году обнулится экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. Получается, российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, пишет drom.ru.

К чему это приведет

Если не сдержать растущие цены на битум, нацпроект «Безопасные и качественные дороги», по которому до 2024 года планируется масштабный ремонт в бийской и барнаульской агломерациях, не будет реализован в полном объеме, заявил Евгений Дитрих.

Бийский мэр на фоне оппозиционного баннера рассказал о ремонте дорог. Скриншот «Наш Бийск/Бийск на ладони», youtube.com

В ОНФ также отметили, что в сметах на ремонт дорог расценки на битум не соответствуют рыночным. Из-за этой разницы при потреблении 60 тыс. тонн битума в год в 2018 году алтайские дорожно-строительные предприятия потеряли 547 млн рублей, подсчитали эксперты. Это ведет в тому, что у рабочих падает заплата, уходят квалифицированные кадры и нет денег осваивать новые технологии, повышающие скорость и качество работ, говорят представители отрасли.

Как планируют исправить ситуацию

Дитрих рассказал, что совместно с крупнейшими нефтяными компаниями минтранс РФ подготовил специальную программу, по которой будут создавать хранилища битума. Запасы материала должны сгладить цены.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился в начале 2019 года провести совещание с профильными чиновниками и главами регионов, посвященное ситуации с ценами на битум.

В чем проблема с качеством

Евгений Васильев обратил внимание на еще одну сложность: в Алтайский край часто поставляют плохой битум. Даже если он соответствует ГОСТу и лабораторные испытания не показывают никаких отклонений от нормы, дорога получается не вполне качественная. Например, появляются трещины или «скачет» показатель водонасыщения.

Ремонт дороги зимой ( в феврале) uprdoraltay.ru

Часто бывает, что подрядчик кладет асфальт, а полотно из-за некачественного битума не принимают. Приходится переделывать работы, нести затраты.

Евгений Васильев,

эксперт ОНФ , гендиректор испытательно-производственного центра «Стандарт»: