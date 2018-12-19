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Томенко рассказал, когда дороги в Барнауле и Бийске станут почти идеальными

К 2024 году доля соответствующих всем нормативам дорог в Барнауле и пригороде составит 86%, в Бийске и на подъездах к нему — 88%. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко, передает пресс-служба правительства Алтайского края.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сейчас в Бийске в нормативном состоянии находятся 47% дорог, в Барнауле — 63%. При этом в краевой столице за два года этот показатель вырос с отметки 43%.

Также к 2024 году краевые власти намерены:

  • в 3,8 раза увеличить количество комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. По данным регионального минтранса, сейчас в Алтайском крае 46 стационарных комплексов и 26 мобильных.
  • увеличить количество автоматических пунктов весогабаритного контроля в четыре раза — с 4 до 16 единиц. Ранее министр транспорта региона показал правительству, как большегрузы убивают дороги Алтайского края.
  • увеличить с 38% до 51% долю дорог регионального и межмуниципального значения, которые соответствуют нормативным требованиям.
  • сократить в два раза количества мест концентрации ДТП (Это участки до 200 метров, где в течение года произошло три однотипных ДТП с пострадавшими (или 5 таких аварий, но разного вида).

Почему именно к 2024 году?

В мае президент РФ Владимир Путин дал новые указы, в том числе потребовал к 2024 году привести к нормативу не менее 50% региональных дорог, в два раза сократить число очагов аварийности и снизить смертность в 3,5 раза. Чтобы выполнить это поручение, чиновники подготовили национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Она похожа на прежнюю программу БКД, но несколько шире.

Сколько на это потребуется денег?

Власти планируют направлять на воплощение проекта БКАД в Алтайском крае по 3,8 млрд рублей ежегодно с 2019 по 2021 годы. Далее до 2024 года — по 8,5 млрд рублей в год. В целом за 6 лет это почти 50 млрд рублей, из них более 42 млрд из бюджета Алтайского края.

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