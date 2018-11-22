Власти назвали точную цифру, насколько стали лучше дороги Барнаула

За 2017 и 2018 годы число дорог в Барнауле и пригородных трассах, которые соответствуют нормативам, увеличилось с 43% до 63%. Об этом начальник дорожного транспортного-управления минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин.

За два года по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в Барнауле, Новоалтайске и трассах в радиусе 50 км от краевой столицы поменяли 241 км асфальта. На это потратили 2,9 млрд рублей. Половину средств выделили из федерального бюджета, напомнил чиновник.

В 2019 году масштабная ремонтная кампания продолжится. Власти хотят привести в порядок проспект Ленина и несколько десятков других улиц, а также достроить дорогу по ул. Попова в сторону промзоны. Подробнее о предварительных планах дорожников см. в нашем материале.