Десять участков трасс в Алтайском крае остаются закрытыми

Для всех видов транспорта закрытыми остаются:
Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан на участке от с. Саввушка до Змеиногорска;
Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области на участках от Змеиногорска до Рубцовска и от Славгорода до Новосибирской области;
Батурово — Киприно — Юдиха;
Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород, от с. Баево до с. Верх Суетка, от с. Нижняя Суетка до г. Славгород;
Мельниковка-Александровка;
Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава.
В Топчихинском районе движение также остается закрытым по дорогам Топчиха — Парфеново — Песчаное и подъезд к пос. Комариха.
Проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска проходит по маршруту: Барнаул-Рубцовск-Веселоярск-Горняк-Староалейское-Третьяки-граница Республики Казахстан и обратно. В связи с тем, что движение от с. Саввушки до Змеиногорска закрыто, добраться до города можно по пути Барнаул-Рубцовск-Веселоярск-Горняк-Староалейское-Змеиногорск.
Движение восстановлено на дорогах:
Алейск-Чарышское;
Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха;
Подъезд к пос. Ульяновский;
Подъезд к пос. Крутиха;
Макарьевка — Лаврентьевка;
Подъезд к с. Покровка;
Подъезд к с. Ключи;
Топчиха — Переясловка — Труд.
Напомним, в конце января в Алтайском крае ожидают снежный шторм и 30-градусные морозы. Так что обстановка на дорогах может усложниться.