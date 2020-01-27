Десять участков трасс в Алтайском крае остаются закрытыми

Для всех видов транспорта закрытыми остаются:

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан на участке от с. Саввушка до Змеиногорска;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области на участках от Змеиногорска до Рубцовска и от Славгорода до Новосибирской области;

Батурово — Киприно — Юдиха;

Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород, от с. Баево до с. Верх Суетка, от с. Нижняя Суетка до г. Славгород;

Мельниковка-Александровка;

Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава.

В Топчихинском районе движение также остается закрытым по дорогам Топчиха — Парфеново — Песчаное и подъезд к пос. Комариха.

Проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска проходит по маршруту: Барнаул-Рубцовск-Веселоярск-Горняк-Староалейское-Третьяки-граница Республики Казахстан и обратно. В связи с тем, что движение от с. Саввушки до Змеиногорска закрыто, добраться до города можно по пути Барнаул-Рубцовск-Веселоярск-Горняк-Староалейское-Змеиногорск.

Дорога. Алтай. Зима. Евгения Родочинская

Движение восстановлено на дорогах:

Алейск-Чарышское;

Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха;

Подъезд к пос. Ульяновский;

Подъезд к пос. Крутиха;

Макарьевка — Лаврентьевка;

Подъезд к с. Покровка;

Подъезд к с. Ключи;

Топчиха — Переясловка — Труд.

Напомним, в конце января в Алтайском крае ожидают снежный шторм и 30-градусные морозы. Так что обстановка на дорогах может усложниться.