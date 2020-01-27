Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 января -6°C

Десять участков трасс в Алтайском крае остаются закрытыми

В связи с неблагоприятными погодными условиями остаются перекрытыми участки нескольких трасс, сообщает минтранс Алтайского края.

Перекрытие дорог, метель.
Перекрытие дорог, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Для всех видов транспорта закрытыми остаются:

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан на участке от с. Саввушка до Змеиногорска;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области на участках от Змеиногорска до Рубцовска и от Славгорода до Новосибирской области;

Батурово — Киприно — Юдиха;

Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород, от с. Баево до с. Верх Суетка, от с. Нижняя Суетка до г. Славгород;

Мельниковка-Александровка;

Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава.

В Топчихинском районе движение также остается закрытым по дорогам Топчиха — Парфеново — Песчаное и подъезд к пос. Комариха.

Проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска проходит по маршруту: Барнаул-Рубцовск-Веселоярск-Горняк-Староалейское-Третьяки-граница Республики Казахстан и обратно. В связи с тем, что движение от с. Саввушки до Змеиногорска закрыто, добраться до города можно по пути Барнаул-Рубцовск-Веселоярск-Горняк-Староалейское-Змеиногорск.

Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

Движение восстановлено на дорогах:

Алейск-Чарышское;

Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха;

Подъезд к пос. Ульяновский;

Подъезд к пос. Крутиха;

Макарьевка — Лаврентьевка;

Подъезд к с. Покровка;

Подъезд к с. Ключи;

Топчиха — Переясловка — Труд.

Напомним, в конце января в Алтайском крае ожидают снежный шторм и 30-градусные морозы. Так что обстановка на дорогах может усложниться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость