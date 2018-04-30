Дым, рёв, девушки и рок-н-ролл. Как в Барнауле байкеры открыли мотосезон

29 апреля барнаульские байкеры торжественно открыли мотосезон. По городу проехала колонна мотоциклистов, шоу завершилось рок-концертом.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Фото : Ирина Пергаева.
В 14:00 байкеры встретились на площадке у ТРЦ "Арена". Здесь прошли показательные выступления, были всевозможные конкурсы и розыгрыши.
В 16:00 колонна мотоциклистов прокатилась от "Арены" до проспекта Красноармейского. А в 19:00 праздник продолжился в "Байк-баре", где состоялся концерт и показали стриптиз. На сцене выступила местная рок-группа "Девятое завтра".
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