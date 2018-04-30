В Барнауле залатали Старый мост через Обь

Дорожники залатали новым асфальтом дырки на Старом мосту через Обь. 29 апреля 2018 года. Фото : Валентин Антонов vk.com/barneos22. Дорожники залатали новым асфальтом дырки на Старом мосту через Обь. 29 апреля 2018 года. Фото : Валентин Антонов vk.com/barneos22. Дорожники залатали новым асфальтом дырки на Старом мосту через Обь. 29 апреля 2018 года. Фото : Валентин Антонов vk.com/barneos22.

Напомним, что мэрия Барнаула не могла отремонтировать выбоины на мосту, так как объект с осени 2017 года принадлежит не им, а федеральном ведомству — Росимуществу. Но федералы за полгода ничего с проблемным объектом не сделали.

Если процесс передачи моста затянется или сорвется, есть вероятность, что мост придется закрыть. Его состояние близко к аварийному. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до миллиарда рублей.

Косметический ремонт дорожного покрытия, который сделали на этих выходных — это временное решение.

Подробнее о ситуации со Старым мостом читайте в нашем материале.

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