В Барнауле залатали Старый мост через Обь

29 апреля дорожники по-тихому отремонтировали покрытие Старого моста через Обь в Барнауле. Все ямы заделали новым асфальтом, движение по мосту нормализовалось, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
Напомним, что мэрия Барнаула не могла отремонтировать выбоины на мосту, так как объект с осени 2017 года принадлежит не им, а федеральном ведомству — Росимуществу. Но федералы за полгода ничего с проблемным объектом не сделали.
Если процесс передачи моста затянется или сорвется, есть вероятность, что мост придется закрыть. Его состояние близко к аварийному. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до миллиарда рублей.
Косметический ремонт дорожного покрытия, который сделали на этих выходных — это временное решение.
Подробнее о ситуации со Старым мостом читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.