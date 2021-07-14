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Автоновости

Дистрибьютор Chevrolet ищет новых дилеров в Барнауле

Российский дистрибьютор UzAuto Motors (автомобили Chevrolet узбекской и казахской сборки), компания «Келес Рус», объявила о расширении дилерской сети и поиске новых партнеров. Об этом пишет «Континент Сибирь».

Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
drom.ru

Летом 2020 года первые дилеры заработали в Сибири: омская группа компаний «Альянс» и алтайская «Барнаул Моторс», которая потом прекратила партнерство с UzAuto.

Теперь компания ищет партнеров в новых городах. В списке приоритетных указан и Барнаул.

«Келес Рус» заинтересована в укреплении позиций и «выражает надежду на сотрудничестве с профессиональными игроками, присутствующими на рынке».

Ранее сообщалось, что красноярский «Медведь Холдинг» выиграл конкурс на право официально представлять BMW в Алтайском крае.

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