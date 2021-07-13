«Медведь Холдинг» зайдет в Алтайский край

«Медведь Холдинг» уже представляет BMW в Красноярском крае, Новосибирской области, Кузбассе и Хакасии.
Единственным официальным дилером BMW в Алтайском крае на сегодня является компания «Дикси». Эксперты полагают, что в случае открытия второго партнера в регионе может остаться лишь один официальный дилер марки.
В «Дикси» категорически опровергают информацию о возможности прекращения работы с BMW с 2022 года.
По итогам 2020 года в Алтайском крае было зарегистрировано 206 новых автомобилей BMW.
Ранее сообщалось, что близкий к дилеру MAN бизнесмен купил в Барнауле магазин с «Магнитом» и развлекательный центр.