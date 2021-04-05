Близкий к дилеру MAN бизнесмен купил в Барнауле магазин с «Магнитом» и развлекательный центр

Барнаульский предприниматель Антон Переверзев купил на торгах объекты недвижимости, выставленные на продажу конкурсным управляющим «Зернобанка»: магазин на Павловском тракте, 82 и развлекательный центр «Фортуна» на ул. Северо-Западной. Недвижимость продавалась давно, а востребованной она оказалась после существенного снижения цены.

Помещение с «Магнитом»

Судя по последним сообщениям в федреестре сведений о банкротстве, интерес к недвижимости Барнаула не затихает. Но покупатели, как правило, ждут хорошей цены. Как и в этих случаях.

Четыре помещения на первом этаже дома на Павловском тракте, 82 конкурсный управляющий «Зернобанка» пытался изначально продать за 82 млн рублей. Но безуспешно — рынок воспринял цену как завышенную.

На мартовских торгах лот выставили уже за 40 млн. И покупателя он нашел, когда цена снизилась до 33,4 млн. Победителем торгов признан барнаульский предприниматель Антон Переверзев, с ним уже заключен договор купли-продажи.

Место это, к слову, многим барнаульцам известно: до начала 2013 года здесь располагался первый магазин «28 апельсинов». Сегодня же это магазин сети «Магнит» и пивнушка «Бочка». К лоту «прилагались» обременения — аренда до 2022 и 2024 годов.

Здание на Павловском тракте , 82. barnaul.restate.ru

Купил развлекательный центр

На этих же торгах Антон Переверзев купил еще один объект недвижимости, принадлежавший «Зернобанку»: четырехэтажное здание на ул. Северо-Западная, 155-а с правом аренды участка. В документах оно фигурировало как культурно-развлекательный центр.

Купил тоже не сразу. В 2019 году его пытались продать за 24 млн. Переверзев он достался за 13 млн рублей. Здание построили в 1984 году, общая его площадь — 1,1 тыс. кв. метра, в лот также входило право аренды участка площадью 614 кв. метра. Договор купли-продажи с Переверзевым также уже заключен.

Здание культурно-развлекательного центра «Фортуна» на ул. Северо-Западная , 155-а. «Авито».

Что известно о покупателе

Антон Переверзев — учредитель трех юрлиц, в том числе «Алт Авто Сервис» — сервисного партнером компании «МАН Трак энд Бас РУС» (продает грузовики, самосвалы, тягачи и автобусы MAN).

А официальным дилером является фирма с похожим названием «Алт Авто», директором и учредителем которой является Игорь Переверзев (предположительно — отец Антона Переверзева, отчество которого — Игоревич). «Алт Авто» входит в рейтинг крупнейших налогоплательщиков 2020 года, занимая в нем 52-е место.

Цех «Алт Авто Сервиса». ВКонтакте — «Алт Авто Сервис».

Обе компании («Алт Авто» и «Алт Авто Сервис») на сайте дилера указаны, как партнеры. Если это совместный бизнес, то он весьма разнообразный.

Так, по данным портала «За честный бизнес», Игорь Переверзев — учредитель десяти компаний, зарегистрированных в Барнауле. Направления — от торговли продуктами, машинами и автодеталями и до строительства зданий, гостиничного бизнеса и обработки сточных вод.

Несколько лет назад СМИ упоминали Игоря Переверзева как покупатели коров и недвижимое имущество у сельхозпредприятия «Изумрудной страны» в Каменском районе.