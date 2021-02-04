В Барнауле продают никому не нужную «Фортуну» обанкротившегося «Зернобанка»

Срочно продается…
Накануне на известном сайте объявлений появилось предложение купить четырехэтажное здание, построенное в 1984 году на ул. Северо-Западная, 155-а. Его общая площадь 1,1 тыс. кв. м. Вместе с ним продается и право аренды на земельный участок размером 614 кв. м.
Бывший магазин, который называют культурно-развлекательным центром, выставляют на продажу далеко не первый раз. Возможно поэтому автор объявления на «Авито» в конце жирно выделил комментарий:
«Предложение имеет срочность. Просим звонить прямо сейчас», — гласит сообщение.
Последний раз здание «Фортуны» с правом аренды пытались сбыть в 2019 году. Его оценили в 24,35 млн рублей. Объект носил печать обременения в виде долгосрочного права аренды одного из помещений. Об этом altapress.ru рассказал конкурсный управляющий, занимающийся делами «Зернобанка». Но уже тогда было известно, что по-факту, площади попросту не сдаются. На сегодняшний день, обременение с помещения снято, а само здание, вместе с когда-то яркой вывеской, постепенно ветшает.
Что еще уходит с молотка?
Кроме «Фортуны» на торги выставили и другие активы разорившейся кредитной организации:
- квартиру и земельный участок в Калманке за 626 тыс. рублей
- столярный цех на 757,9 кв. м в Бийске за 4,4 млн рублей
- жилой дом, площадью 89,6 кв. м. и участок в 997 кв. м. в Топчихе, стоимостью 719,5 тыс. рублей
- скотоубойный пункт, здание склада и земельный участок в 37,3 кв. м. в Новичихе за 2,9 млн рублей
- недострой, в котором предполагалось разместить баню, кафе и гостиницу, брошенный в Топчихе. Его стоимость — 2,6 млн рублей
- земельный участок, общей площадью 916,4 тыс. кв. м. в Рубцовском районе, оцененный в 740,7 тыс. рублей и т. д.
В 2019 в этом списке были офис банка, расположенный ул. Анатолия, 6, а также четыре помещения на Павловском тракте, 82, которые арендовал «Магнит».
В лучшие времена в офисе размещалась штаб-квартира «Зернобанка», которой кредитная организация находилась с 1990-х годов. В этом же здании размещалось руководство банка во главе с ушедшим из жизни Николаем Николаевым. На торгах недвижимость с историей оценили в 25,5 млн рублей.
Что касается помещений на Павловском тракте, то, не найдя хозяев, они вновь оказались на сайте торгов. И если почти два года назад недвижимость оценили в 82,3 млн рублей, то сейчас стоимость актива упала до 40,7 млн рублей.
Кем продается?
На «Авито» лот выставлен Центральным агентством залогового имущества (ЦАЗИ) из Санкт-Петербурга.
Организация была зарегистрирована в 2016 году. Преимущественно ЦАЗИ реализует залоговое имущество. В его базе земельные участки, дома, квартиры, коммерческая недвижимость, автомобили, спецтехника и многое другое, в том числе дебеторские задолженности юридических и физических лиц.
«Торги по банкротству — это уникальная возможность купить недорогой и ликвидный объект», — так охарактеризована деятельность компании на официальном сайте.
Учредитель и генеральный директор агентства — питерский предприниматель Сергей Кузнецов. На официальном сайте компании он себя скромно обозначил, как руководителя проекта. Если судить по сведениям портала Rusprofile.ru, бизнесмен больше не задействован ни в одной организации.
В то же время «Фартуна» значится в системе электронных торгов «Российский аукционный дом», где ею занимается представитель «РАД» в Алтайском крае Иван Чупров. Ранее ею занималась Надежда Унгур, которая по некоторым данным также работала в «РАД».
Организация учреждена в Санкт-Петербурге в 2009 году. Основной вид деятельности — посредничество при купле-продаже недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Директор «РАД» — Андрей Степаненко — является держателем реестра акционеров Независимой регистрационной компании «Р.О.С.Т.». Кроме того, он выступает учредителем девяти компаний, среди которых фирмы «Шоколад», «Этюд», «Финрад», «Терра Девелопмент» и т. д.
Торги продолжаются
Объявление о продаже «Фортуны» появилось на «Авито» буквально на днях, а сайт уже фиксирует более 1,5 тыс. просмотров.
Что же касается непосредственно торгов, то их период обозначен с 30 декабря 2020 года по 28 апреля 2021-го. Найдется ли новый хозяин увядающему зданию, станет ясно только весной.