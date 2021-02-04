В Барнауле продают никому не нужную «Фортуну» обанкротившегося «Зернобанка»

В краевой столице снова пытаются найти покупателей для имущества «Зернобанка», обанкротившегося еще в 2015 году. Здание магазина, известное в городе под названием «Фортуна», выставлено на площадках торгов , а также на сайте « Авито ». Недвижимость оценили в 12,8 млн рублей.

Срочно продается…

Накануне на известном сайте объявлений появилось предложение купить четырехэтажное здание, построенное в 1984 году на ул. Северо-Западная, 155-а. Его общая площадь 1,1 тыс. кв. м. Вместе с ним продается и право аренды на земельный участок размером 614 кв. м.

Бывший магазин, который называют культурно-развлекательным центром, выставляют на продажу далеко не первый раз. Возможно поэтому автор объявления на «Авито» в конце жирно выделил комментарий:

«Предложение имеет срочность. Просим звонить прямо сейчас», — гласит сообщение.

Последний раз здание «Фортуны» с правом аренды пытались сбыть в 2019 году. Его оценили в 24,35 млн рублей. Объект носил печать обременения в виде долгосрочного права аренды одного из помещений. Об этом altapress.ru рассказал конкурсный управляющий, занимающийся делами «Зернобанка». Но уже тогда было известно, что по-факту, площади попросту не сдаются. На сегодняшний день, обременение с помещения снято, а само здание, вместе с когда-то яркой вывеской, постепенно ветшает.

Что еще уходит с молотка?

Аукцион. Торги. pixabay.com

Кроме «Фортуны» на торги выставили и другие активы разорившейся кредитной организации:

квартиру и земельный участок в Калманке за 626 тыс. рублей

столярный цех на 757,9 кв. м в Бийске за 4,4 млн рублей

жилой дом , площадью 89,6 кв. м. и участок в 997 кв. м. в Топчихе , стоимостью 719,5 тыс. рублей

площадью 89,6 кв. м. и участок в 997 кв. м. в Топчихе стоимостью 719,5 тыс. рублей скотоубойный пункт , здание склада и земельный участок в 37,3 кв. м. в Новичихе за 2,9 млн рублей

здание склада и земельный участок в 37,3 кв. м. в Новичихе за 2,9 млн рублей недострой , в котором предполагалось разместить баню , кафе и гостиницу , брошенный в Топчихе. Его стоимость — 2,6 млн рублей

в котором предполагалось разместить баню кафе и гостиницу брошенный в Топчихе. Его стоимость — 2,6 млн рублей земельный участок , общей площадью 916,4 тыс. кв. м. в Рубцовском районе , оцененный в 740,7 тыс. рублей и т. д.

«Зернобанк». Анна Зайкова

В 2019 в этом списке были офис банка, расположенный ул. Анатолия, 6, а также четыре помещения на Павловском тракте, 82, которые арендовал «Магнит».

В лучшие времена в офисе размещалась штаб-квартира «Зернобанка», которой кредитная организация находилась с 1990-х годов. В этом же здании размещалось руководство банка во главе с ушедшим из жизни Николаем Николаевым. На торгах недвижимость с историей оценили в 25,5 млн рублей.

«Зернобанк». Анна Зайкова

Что касается помещений на Павловском тракте, то, не найдя хозяев, они вновь оказались на сайте торгов. И если почти два года назад недвижимость оценили в 82,3 млн рублей, то сейчас стоимость актива упала до 40,7 млн рублей.

Кем продается?

КПК «АС Финанс» помогает выгодно вложить деньги. Фото предоставлено КПК «АС Финанс»

На «Авито» лот выставлен Центральным агентством залогового имущества (ЦАЗИ) из Санкт-Петербурга.

Организация была зарегистрирована в 2016 году. Преимущественно ЦАЗИ реализует залоговое имущество. В его базе земельные участки, дома, квартиры, коммерческая недвижимость, автомобили, спецтехника и многое другое, в том числе дебеторские задолженности юридических и физических лиц.

«Торги по банкротству — это уникальная возможность купить недорогой и ликвидный объект», — так охарактеризована деятельность компании на официальном сайте.

Ноутбук. Смартфон. СС0

Учредитель и генеральный директор агентства — питерский предприниматель Сергей Кузнецов. На официальном сайте компании он себя скромно обозначил, как руководителя проекта. Если судить по сведениям портала Rusprofile.ru, бизнесмен больше не задействован ни в одной организации.

В то же время «Фартуна» значится в системе электронных торгов «Российский аукционный дом», где ею занимается представитель «РАД» в Алтайском крае Иван Чупров. Ранее ею занималась Надежда Унгур, которая по некоторым данным также работала в «РАД».

Деньги. pixabay.com.

Организация учреждена в Санкт-Петербурге в 2009 году. Основной вид деятельности — посредничество при купле-продаже недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Директор «РАД» — Андрей Степаненко — является держателем реестра акционеров Независимой регистрационной компании «Р.О.С.Т.». Кроме того, он выступает учредителем девяти компаний, среди которых фирмы «Шоколад», «Этюд», «Финрад», «Терра Девелопмент» и т. д.

Торги продолжаются

Аукцион. Из открытых источников Интернет.

Объявление о продаже «Фортуны» появилось на «Авито» буквально на днях, а сайт уже фиксирует более 1,5 тыс. просмотров.

Что же касается непосредственно торгов, то их период обозначен с 30 декабря 2020 года по 28 апреля 2021-го. Найдется ли новый хозяин увядающему зданию, станет ясно только весной.