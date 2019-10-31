В Барнауле выставили на торги помещение с «Магнитом» и штаб-квартиру «Зернобанка»

«Зернобанк», до сих пор проходящий процедуру банкротства, выставил на торги большой объем движимого и недвижимого имущества. Самые дорогостоящие объекты находятся в Барнауле: помещения на Павловском тракте, арендуемые «Магнитом», здание культурно-развлекательного центра на ул. Северо-Западной и офис банка, в котором располагалась его штаб-квартира. Такой объем активов «Зернобанка» выставлен на торги впервые.

Помещение с «Магнитом»

Четыре помещения на первом этаже здания на Павловском тракте, 82 общей площадью 1624 кв. метра продаются единым лотом.

Помещения имеют обременение — договор долгосрочной аренды с компанией «Тандер» (развивает магазины сети «Магнит»).

Раньше в этом здании располагался супермаркет «28 апельсинов». Но он закрылся еще в начале 2013 года, их занял «Магнит» и «Магнит косметик».

На продажу помещение выставили еще в ноябре 2012 года (тогда оно было единым). В дальнейшем же, по данным altapress.ru, собственник уступил его «Зернобанку» в счет погашения долга по кредиту.

«Зернобанк». Анна Зайкова

Стартовая цена лота — 82,3 млн рублей. Впрочем, источник altapress.ru, знакомый с особенностями объекта, выразил сомнение, что его удастся продать по этой цене.

Расположение не очень удобное, жилья рядом мало (две многоэтажки), подъезжать неудобно. «Наиболее вероятная его цена — 20−25 млн рублей», — считает он.

Штаб-квартира «Зернобанка»

Здание на ул. Анатолия, 6 площадью 1 тыс. кв. метров «Зернобанку» принадлежит исторически. Здесь это кредитное учреждение находилось еще в 1990-х годах, здесь же базировалось руководство во главе с ушедшим из жизни Николаем Николаевым, по этому адрес банк зарегистрирован.

Стартовая цена офиса — 25,5 млн рублей.

Здание на ул. Северо-Западная , 155а в Барнауле. 2gis.ru

Культурно-развлекательный центр

Второй относительно крупный объект, выставленный на торги, — культурно-развлекательный центр на ул. Северо-Западной, 155а площадью 1,1 тыс. кв. метров. По данным 2GIS, его название — «Фортуна». Стартовая цена объекта — 24,35 млн рублей (здание продается вместе с правом аренды участка).

Конкурсный управляющий «Зернобанка» сообщил, что здание продается с обременением — договором аренды небольшого помещения. Но фактически оно не сдается.

Другие объекты

В целом такой объем имущества выставляется на торги впервые.

Кроме уже упомянутых объектов, продаются помещения на ул. Новороссийской, 140 в Барнауле (за 12,4 млн рублей, начальная цена), производственный корпус и административно-бытовое здание на пр. Космонавтов, 63а (за 10 и 29 млн), два магазина в Змеиногорске (за 4 и 1,3 млн), участок в Зудилово Первомайского района для ведения подсобного хозяйства (за 399 тыс.) и т.п.

Банкомат. СС0

Реализовать предполагается еще и движимое имущество — пять автомобилей, мебель, три банкомата и два платежных терминала. А также долги предпринимателей.

Заявки покупателей начали принимать 29 октября, торги состоятся 11 декабря. В случае, если они не состоятся, нереализованные лоты выставят на повторную продажу с постепенным понижением цены.

Цена отсечения по разным лотам может быть от 55 до 82% от начальной.

Впрочем, и это не все: 8 ноября начнется прием заявок на другие торги, в ходе которых будут продавать 16 участков в барнаульском поселке Центральный.

Что происходит с «Зернобанком»

«Зернобанк». altapress.ru

«Зернобанк» был одним из первых в регионе кредитных учреждений. Он признан банкротом 2 декабря 2015 года и его конкурсное производство до сих пор продолжается. За это время прошли десятки судебных процессов по оспариванию сделок.

Один из бывших топ-менеджеров «Зернобанка» (экс-директор железнодорожного филиала) Александр Левончук признан личным банкротом.

Кроме этого, конкурсный управляющий пытается привлечь бывший менеджмент к субсидиарной ответственности на 1 млрд рублей. По этому иску суд еще не вынес решение.

Возможно, как раз сейчас процедура банкротства вступает в заключительную стадию. После реализации имущества и расчетов с кредиторами она может быть завершена. Впрочем, и эта стадия вряд ли пройдет быстро.