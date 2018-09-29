Агенство по страхованию вкладов хочет взыскать с бывших топ-менеджеров «Зернобанка» миллиард рублей

Агенство по страхованию вкладов намерено привлечь к «субсидиарке» людей, который входили в состав правления «Зернобанка» (хотя и не всех). Часть из них его акционеры. В этом списке — Александр Левончук, Сергей Тарасов, Олег Ворсин, Татьяна Денисова, Александр Душаков и М. Шарапова.
Общая сумма субсидиарной ответственности — 1 243 152 000 рублей, АСВ хочет взыскать ее солидарно со всех шести человек. В АСВ свою позицию объяснили так.
Из сообщения Агенства по страхованию вкладов:
В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, установлено, что контролирующими Банк лицами совершались виновные действия по выводу ликвидных активов Банка посредством кредитования технических юридических лиц (не ведущих хоздеятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед Банком), что явилось причиной существенного ухудшения финансового положения Банка и его банкротства.
Заявление в арбитраж Алтайского края АСВ направило 24 сентября, сообщает сайт агенства. Но в картотеке суда пока нет информации о его принятии. В АСВ называют инциирование этого судебного разбирательства мерой, направленной на пополнение конкурсной массы кредитной организации.
У «Зернобанка» — кредитного учреждения с алтайской пропиской — отозвали лицензию 24 сентября 2015 года. В декабре того же года суд признал его банкротом. Банк основан в декабре 1992 года, учредителями выступили зерноперерабатывающие предприятия, элеваторы и хлебокомбинаты Алтайского края.