Агенство по страхованию вкладов хочет взыскать с бывших топ-менеджеров «Зернобанка» миллиард рублей

Агенство по страхованию вкладов, представители которого ведут банкротство «Зернобанка», подали заявление о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших руководителей этого кредитного учреждения за его долги. Если суд признает ответственность бывших менеджеров банка за его банкротство, им придет выплатить более 1,2 млрд рублей.

Агенство по страхованию вкладов намерено привлечь к «субсидиарке» людей, который входили в состав правления «Зернобанка» (хотя и не всех). Часть из них его акционеры. В этом списке — Александр Левончук, Сергей Тарасов, Олег Ворсин, Татьяна Денисова, Александр Душаков и М. Шарапова.

Общая сумма субсидиарной ответственности — 1 243 152 000 рублей, АСВ хочет взыскать ее солидарно со всех шести человек. В АСВ свою позицию объяснили так.

Из сообщения Агенства по страхованию вкладов:

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, установлено, что контролирующими Банк лицами совершались виновные действия по выводу ликвидных активов Банка посредством кредитования технических юридических лиц (не ведущих хоздеятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед Банком), что явилось причиной существенного ухудшения финансового положения Банка и его банкротства.

Заявление в арбитраж Алтайского края АСВ направило 24 сентября, сообщает сайт агенства. Но в картотеке суда пока нет информации о его принятии. В АСВ называют инциирование этого судебного разбирательства мерой, направленной на пополнение конкурсной массы кредитной организации.

У «Зернобанка» — кредитного учреждения с алтайской пропиской — отозвали лицензию 24 сентября 2015 года. В декабре того же года суд признал его банкротом. Банк основан в декабре 1992 года, учредителями выступили зерноперерабатывающие предприятия, элеваторы и хлебокомбинаты Алтайского края.