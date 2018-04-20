Миллион пропал, умысла нет. Суд полностью оправдал экс-директора филиала "Зернобанка"

Алтайский краевой суд утвердил оправдательный приговор в отношении экс-директора филиала "Зернобанка" Татьяны Новопашиной. Ее обвиняли в хищении у кредитной организации 1 млн рублей. Впрочем, в следственном комитете, который вел уголовное дело, считают, что точка еще не поставлена и преступление имело место.
Как пропал миллион
Бывшего директора Топчихинского филиала "Зернобанка" Татьяну Новопашину обвиняли в хищении в 2015 году 1 млн рублей, принадлежавших "Зернобанку". Миллион это пропал, и вот при каких обстоятельствах.
В начале сентября, когда у банка уже были большие проблемы, в филиал банка в Топчиху позвонили из головного офиса и сказали: остаток наличности нужно срочно выдать в подотчет. Новопашина, будучи директором филиала, отдала распоряжение. И четырем сотрудникам выдали 4,2 млн рублей на хозяйственные нужды.
До назначения временной администрации (24 сентября) все эти деньги сотрудники хранили в банке. Но вскоре выяснилось, что все помещения банка и кассы будут опечатывать. Тогда в Топчихинском филиале раздали деньги на руки — чтобы финансировать текущую работу банка.
Новопашина хранила миллион в сумке. И какое-то время в нее не заглядывала. А когда открыла в октябре 2015-го, увидела: денег нет. Пропали. Украдены они или потеряны, сама женщина не знала, заявила она на суде.
Когда ее попросили вернуть взятый в подотчет миллион, она не стала скрывать пропажу. И попросила удерживать эту сумму из заплаты. Более того, на суде она говорила, что пыталась продать имущество и взять кредит, чтобы погасить долг. Остальные сотрудники деньги вернули.
В чем ее обвиняли
Уголовное дело в связи с пропажей миллиона возбудили в июле 2016 года.
Поскольку Татьяна Новопашина на тот момент была депутатом райсовета (от "Единой России"), ее дело вел следственный комитет. Следствие полагало, что женщина присвоила деньги. "Зернобанк" признали потерпевшим и гражданским истцом по делу.
Обвинение ей предъявили по ч. 3 ст. 160 УК РФ — хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Как ее оправдали
Когда дело передали в суд, органы следствие заявляли, что доказательная база собрана достаточная. Однако 9 февраля 2018 года Топчихинский райсуд Новопашину полностью оправдал в связи с отсутствием состава преступления.
Суд пришел к выводу, что умысла на изъятие денег она не имела, корыстная цель в ее действиях не установлена. А обвинение носит предположительный характер.
В дальнейшем прокуратура и "Ассоциация страхования вкладов", ведущая конкурсное производства банка, попытались отменить приговор. В частности, прокурор считал, что попытки экс-директора взять кредит и погасить долг ничем не подтверждены. Она не сообщила в полицию о хищении у нее миллиона, что подтверждает умысел на хищение.
Но краевой суд 12 апреля все же согласился с вердиктом нижестоящей судебной инстанции.
Из апелляционного определения Алтайского краевого суда:
— Показания Новопашиной об утрате ею денег при неизвестных обстоятельствах ничем не опровергнуты, что следует, в силу положений ст. 14 УПК РФ толковать в ее пользу.
Пропавший миллион с Новопашиной в дальнейшем взыскали в ходе гражданского разбирательства.
Точка еще не поставлена
Между тем, в алтайском следкоме по-прежнему считают, что преступление имело место. И говорят, что это еще не конец истории.
Евгений Долгалев,
руководитель СУ СКР по Алтайскому краю:
— Наша позиция по этому вопросу отражена в деле. Мы считаем, что состав преступления там есть. Но суд для нас вышестоящая инстанция, и его решения я обсуждать не вправе. Насколько я знаю, точка в этом деле ещё не поставлена — прокуратура намерена подать кассационную жалобу.
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