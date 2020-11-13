В 50 км от Барнаула продают кафе-корабль с каютой капитана и скелетом

Кафе находится на Каменском тракте в центре села на берегу водоема. Здание состоит из трех уровней и имеет общую площадь 140 кв. м. Рядом есть парковка, беседки и искусственные пальмы.
В самом банкетном зале есть камин, бар, каюта капитана, два санузла и система видеонаблюдения.
Весь интерьер представляет собой стилизацию под классическое судно. Здание-корабль накренено, внутри помещений наклонены некоторые предметы мебели, в залах специально нарушены пропорции и симметрия.
В одном из углов установлен скелет, наряженный в пирата.
Стоит такой объект 10 млн рублей.
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