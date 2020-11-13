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Недвижимость

В 50 км от Барнаула продают кафе-корабль с каютой капитана и скелетом

В Павловске продают кафе «Фортуна», здание которого представляет собой корабль, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Кафе-корабль.
Кафе-корабль.
altayrealt.ru

Кафе находится на Каменском тракте в центре села на берегу водоема. Здание состоит из трех уровней и имеет общую площадь 140 кв. м. Рядом есть парковка, беседки и искусственные пальмы.

В самом банкетном зале есть камин, бар, каюта капитана, два санузла и система видеонаблюдения.

Весь интерьер представляет собой стилизацию под классическое судно. Здание-корабль накренено, внутри помещений наклонены некоторые предметы мебели, в залах специально нарушены пропорции и симметрия.

В одном из углов установлен скелет, наряженный в пирата.

Стоит такой объект 10 млн рублей.

Ранее в Барнауле сдавали в аренду коттедж для похудения.

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