В Барнауле сдают коттедж для похудения в лесу

Коттеджный комплекс в лесу на ул. Кутузова в Барнауле сдают в аренду за 5 тыс. рублей в сутки на пятерых. Арендаторам предлагают SPA-процедуры и специальную программу похудения, пишет «Алтайский портал недвижимости».

На выбор предлагается два кирпичных дома. В одном восемь, в другом 10 спальных места. В обоих есть вся необходимая мебель и техника.

За отдельную плату гостям предлагают массажи, скрабы, восковую депиляцию, а также специальную программу похудения. Она включает в себя распаривание в сауне, антицеллюлитный массаж и контроль за потерей веса.

Стоит такая услуга от 1,5 тыс. рублей за час.

Базовая цена аренды коттеджа составляет 5 тыс. рублей в сутки для компании из пяти человек (свыше этого числа за каждого доплачивается по 600 рублей).

Для проведения только мероприятия объект можно снять за 1,2 тыс. рублей в час для компании до 15 человек.

Ранее в Барнауле в гуще леса на Змеиногорском тракте в аренду сдавали коттедж, у которого есть площадка с костром, оформленная в стиле лобного места шоу «Дом-2».