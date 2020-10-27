Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

В Барнауле сдают коттедж для похудения в лесу

Коттеджный комплекс в лесу на ул. Кутузова в Барнауле сдают в аренду за 5 тыс. рублей в сутки на пятерых. Арендаторам предлагают SPA-процедуры и специальную программу похудения, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

На выбор предлагается два кирпичных дома. В одном восемь, в другом 10 спальных места. В обоих есть вся необходимая мебель и техника.

За отдельную плату гостям предлагают массажи, скрабы, восковую депиляцию, а также специальную программу похудения. Она включает в себя распаривание в сауне, антицеллюлитный массаж и контроль за потерей веса.

Стоит такая услуга от 1,5 тыс. рублей за час.

Базовая цена аренды коттеджа составляет 5 тыс. рублей в сутки для компании из пяти человек (свыше этого числа за каждого доплачивается по 600 рублей).

Для проведения только мероприятия объект можно снять за 1,2 тыс. рублей в час для компании до 15 человек.

Ранее в Барнауле в гуще леса на Змеиногорском тракте в аренду сдавали коттедж, у которого есть площадка с костром, оформленная в стиле лобного места шоу «Дом-2».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость