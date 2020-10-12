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Недвижимость

В Барнауле можно снять коттедж с лобным местом, как в «Доме-2»

В гуще леса на Змеиногорском тракте в аренду сдается коттедж, у которого есть площадка с костром, оформленная в стиле лобного места шоу «Дом-2», сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Летний лагерь. Костер.
Летний лагерь. Костер.
unsplash.com

В аренду сдается бревенчатый дом в 500 кв. м, где есть банкетный зал с караоке, кухня, четыре спальни, аэрохоккей, а также мягкая диванная зона. Имеется баня с теплым бассейном.

Во дворе — беседка с печью, качели, колодец, детская площадка, огромные камни, фигурки животных, маленькая избушка на курьих ножках.

По периметру костровой площадки стоят скамейки, за одной из них — бревенчатое ограждение, напоминающее лобное место реалити-шоу.

Усадьбу сдают для больших компаний до 20 человек. Цена в сутки составляет 20 тыс. рублей.

На Новый год дом уже забронирован, отмечает собственник.

Ранее в Барнауле за 9 млн рублей на продажу выставили коттедж с «богатым внутренним миром».

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