В Барнауле можно снять коттедж с лобным местом, как в «Доме-2»

В аренду сдается бревенчатый дом в 500 кв. м, где есть банкетный зал с караоке, кухня, четыре спальни, аэрохоккей, а также мягкая диванная зона. Имеется баня с теплым бассейном.
Во дворе — беседка с печью, качели, колодец, детская площадка, огромные камни, фигурки животных, маленькая избушка на курьих ножках.
По периметру костровой площадки стоят скамейки, за одной из них — бревенчатое ограждение, напоминающее лобное место реалити-шоу.
Усадьбу сдают для больших компаний до 20 человек. Цена в сутки составляет 20 тыс. рублей.
На Новый год дом уже забронирован, отмечает собственник.
Ранее в Барнауле за 9 млн рублей на продажу выставили коттедж с «богатым внутренним миром».