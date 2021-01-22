Предприниматель купил самый уродливый барнаульский офисник

Прослывший самым страшным офисным зданием Барнаула объект наконец обрел своего хозяина. На торгах земельный участок с недостроем на ул. Пушкина, 56 выиграл предприниматель Владимир Беспалов, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Известно, что предприниматель с такими ФИО (по данным сервиса «За честный бизнес») является учредителем нескольких компаний: «Леспром» в Тальменке, «Дисконт» в Барнауле и «Караван» в Новосибирске.

Лот достался ему за 3,26 млн рублей.

Ранее altapress.ru писал о том, что землю и здание офисного центра «Фортуна» (он же «Ника») выставили на торги.

Участком владел предприниматель Евгений Озеров. В 2007 году он начал возводить «Нику» и одновременно занялся подготовкой для получения в администрации Барнаула разрешения на строительство, но разрешение предпринимателю не выдали.

В Барнауле демонтируют офисный центр «Фортуна» Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Результаты экспертизы, инициированной чиновниками мэрии, показали: «Ника» построена с множеством нарушений различных нормативов и представляет угрозу безопасности граждан не только внутри здания, но и за его пределами.

Озеров, пытаясь отстоять объект, дошел до Верховного суда России, который и стал для него последней инстанцией.

Тем не менее, до 2019 года «Фортуна» работала.

Более подробно об этой истории — в материале altapress.ru.