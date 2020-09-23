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Недвижимость

В Барнауле выставили на торги участок с самым страшным офисником

В Барнауле продают землю со скандально известным объектом. Речь идет об офисном центре «Фортуна» (он же «Ника») на ул. Пушкина, 56.

В Барнауле демонтируют офисный центр "Фортуна"
В Барнауле демонтируют офисный центр "Фортуна"
Дмитрий Лямзин, ИД "Алтапресс"

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула объявил о торгах и указал, что они проводятся по решению апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда.

На этом основании землю изъяли из собственности предпринимателя Евгения Озерова, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Площадь участка составляет 1 037 кв. м, а его цена — 4 073 050 рублей.

На реализуемой земле можно построить офисные центры, объекты общественного питания или розничной торговли.

Ранее altapress.ru подробно рассказывал о нелегкой судьбе этого здания.

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