В Барнауле выставили на торги участок с самым страшным офисником

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула объявил о торгах и указал, что они проводятся по решению апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда.
На этом основании землю изъяли из собственности предпринимателя Евгения Озерова, пишет «Алтайский портал недвижимости».
Площадь участка составляет 1 037 кв. м, а его цена — 4 073 050 рублей.
На реализуемой земле можно построить офисные центры, объекты общественного питания или розничной торговли.
Ранее altapress.ru подробно рассказывал о нелегкой судьбе этого здания.