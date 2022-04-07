7 апреля
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Автоновости

Для 5 млн водителей срок действия водительских прав предлагает продлить Минэкономразвития

Минэкономразвития предложило продлить на три года действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают (или уже истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Женщина за рулем.
Женщина за рулем.
СС0

Продлить права могут в итоге более чем 5 млн водителей по всей стране.

Таким образом власти планируют уменьшить нагрузку на бизнес, которая усилилась из-за введенных против России санкций, пишет Life.

Еще одно предложение, разработанное совместно с Минтрансом РФ, касается также продления срока действия диагностических карт, выданных на специализированные транспортные средства, предназначенные для перевозок опасных грузов в районах Крайнего Севера, пишет bfm.ru.

Эта мера затронет около 600 организаций.

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