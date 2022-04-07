Для 5 млн водителей срок действия водительских прав предлагает продлить Минэкономразвития

Продлить права могут в итоге более чем 5 млн водителей по всей стране.
Таким образом власти планируют уменьшить нагрузку на бизнес, которая усилилась из-за введенных против России санкций, пишет Life.
Еще одно предложение, разработанное совместно с Минтрансом РФ, касается также продления срока действия диагностических карт, выданных на специализированные транспортные средства, предназначенные для перевозок опасных грузов в районах Крайнего Севера, пишет bfm.ru.
Эта мера затронет около 600 организаций.