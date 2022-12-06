«Для себя и надолго». Что за надежный внедорожник продают за 3,6 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска продают за 3,6 млн рублей. Владелец характеризует его, как надежный автомобиль, который покупают «для себя и надолго». Объявление размещено на drom.ru .

Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за 3,6 млн рублей

Автомобилю десять лет, и он в отличном состоянии. По словам владельца, кузов ровный, без царапин и вмятин. Он глянцевого черного цвета.

«ДВС работает отлично, полностью сухой. Подвеска как новая, работает отлично. Рама живая, в родной краске, без подкрасов и сантиметрового антикора», — рассказывает хозяин.

Салон отделан черной кожей. Toyota Land Cruiser вмещает до семи человек. У него есть система памяти двух водителей, камера заднего вида и датчики парковки. Для удобства пассажиров в салоне установлен холодильник, работают подогревы сидений.

У автомобиля бензиновый двигатель на 4,6 л, мощностью 309 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. Внедорожник разгоняется за 8,6 секунд, его максимальная скорость — 205 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 18 л в городе и 11 л на трассе. В смешанном режиме — 13,6 л.