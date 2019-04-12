Дмитрий Медведев упростил жизнь любителям автотюнинга

Согласно постановлению, вносить изменения в конструкцию авто можно будет после получения разрешения в Госавтоинспекции. Для этого необходимо предоставить документы, среди которых — заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией.
Также названы причины, по которым в тюнинге могут отказать. Например, если изменения приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой машины.
После тюнинга авто отправляется на осмотр в Госавтоинспекцию, которая по его итогам выдает или отказывает в свидетельстве.
В пояснении к документу сказано, что ранее процесс был «сложным, запутанным и дорогостоящим», а теперь станет «прозрачным и понятным».
В январе 2018 года минэкономики не одобрило проект постановления о новом порядке легализации тюнинга автомобилей. Чиновники сочли, что гаишники получат не свойственные им функции, если будут замерять массу, габариты, двигатель и шасси доработанных машин.