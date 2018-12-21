Днем в Барнауле образовались многокилометровые пробки

Павловский тракт стоит от улицы Малахова до улицы Фурманова. Длина пробки — 2,5 км. Это самый длинный затор для данного времени суток за всю последнюю неделю.
Движение также затруднено на следующих участках:
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на проспекте Строителей,
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на улице Челюскинецв,
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в переулке Ядринцева,
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на улице Партизанской,
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почти на всем Красноармейском проспекте,
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на проспекте Ленина от улицы Брестской до улицы Пролетарской,
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на улице Гоголя и других дорогах.
Напомним, 21 декабря на большей части Алтайского края испортилась погода. Днем ожидают снег, метель, усиление ветра до 17−22 метров в секунду.