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Днем в Барнауле образовались многокилометровые пробки

В Барнауле днем 21 декабря образовались 8-балльные пробки. На некоторых дорогах автомобилисты едут со скоростью 5 км/ч, по данным сервиса «Яндекс Пробки».

Красноармейский проспект в Барнауле.
Красноармейский проспект в Барнауле.
Анна Зайкова.

Павловский тракт стоит от улицы Малахова до улицы Фурманова. Длина пробки — 2,5 км. Это самый длинный затор для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Движение также затруднено на следующих участках:

  • на проспекте Строителей,

  • на улице Челюскинецв,

  • в переулке Ядринцева,

  • на улице Партизанской,

  • почти на всем Красноармейском проспекте,

  • на проспекте Ленина от улицы Брестской до улицы Пролетарской,

  • на улице Гоголя и других дорогах.

Пробки в Барнауле 21 декабря.
Пробки в Барнауле 21 декабря.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».

Напомним, 21 декабря на большей части Алтайского края испортилась погода. Днем ожидают снег, метель, усиление ветра до 17−22 метров в секунду.

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