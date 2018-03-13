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Барнаульский байкер-"отморозок" в -35 доехал до Байкала на Harley-Davidson

Сегодня, 07:50.
Фоторепортажи

"Отморозки в поисках ледяной свежести" — так назвали свое путешествие барнаулец Андрей Аксенов и жительница Новосибирска Светлана Кирова. За 12 суток они добрались на Harley-Davidson c коляской до Байкала и проехали по льду озера более 400 км. Во время их путешествия температура опускалась до -35 градусов.

Экипаж стартовал 26 февраля. Ежедневно "отморозки" преодолевали 450-600 км. Температура на протяжении их пути не поднималась выше  -20 градусов, и лишь у Байкала днем воздух однажды прогрелся до -14. Не замерзнуть помогла экипировка, периодические остановки на заправках и то, что перед поездкой Андрей утеплил коляску пористыми синтетическими материалами, рассказал он altapress.ru

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Также перед путешествием байкер установил на ведущее колесо раллийную резину. Он потратил четыре дня на то, чтобы удалить с нее 384 шипа высотой 4,5-миллиметра — ехать с ними по асфальту было небезопасно.

В пути мотоцикл не подводил. Однако при температуре ниже -22 не заводился. Андрей выяснил, что дело в датчике положения коленвала. Перед тем, как запускать мотор, он подставлял под двигатель со стороны датчика примус. За 15 минут двигатель отогревался и запускался.

Барнаулец Андрей Аксенов в мороз отправился на Байкал на мотоцикле.
Барнаулец Андрей Аксенов в мороз отправился на Байкал на мотоцикле

Андрей Аксенов,
мотоциклист:

— Мы хотели проехать весь Байкал с севера на юг. В первый день преодолели 200 км и заночевали в зимовье лесников. Во второй день проехали практически столько же, но у мотоцикла сломалось сцепление. Оно не было рассчитано для езды внатяг, тем более при большой загрузке. Нам помогли джипперы: они доставили Светлану и часть груза до ближайшей турбазы. Я дотянул до туда из последних возможностей мотоцикла. По дороге перевернулся, но легко отделался — лишь прожег штаны и ботинок о глушитель.

Андрей рассказывает: местные продавцы запчастей запросили такую сумму за новое сцепление, что барнаулец посчитал — выгоднее оставить мотоцикл в Иркутской области у знакомых, вернуться домой на поезде, заказать агрегат в США, вернуться, починить байк и перегнать его домой. 10 марта Андрей вернулся в Барнаул и поедет за своим Harley-Davidson "когда потеплеет".

Барнаулец Андрей Аксенов в мороз отправился на Байкал на мотоцикле.
Барнаулец Андрей Аксенов в мороз отправился на Байкал на мотоцикле

Андрей Аксенов,
мотоциклист:

— Мне нравится ездить на Байкал. Для меня это место силы, там я чувствую себя как дома. В 2013 году я уже приезжал туда зимой, но один и на легком мотоцикле. Тогда преодолел по льду меньше 300 км. В этот раз проехали дольше, уже более половины длины озера. Однозначно, вернусь сюда еще и проеду весь Байкал от севера до юга.

Факт

Второй член экипажа Светлана Кирова из Новосибирска — постоянный участник соревнований по мотоджимхане и мотопутешественник. Однако так далеко зимой она отправилась впервые. 

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