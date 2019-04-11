Дороги в Алтайском крае перекроют на два часа из-за военных

Временно движение для всех видов транспорта будет закрыто:
- с 15:00 до 18:00 минут на автодороге «(н.п. Контошино) — н.п. Контошино — а/д Р-256 — н.п. Полковниково»;
- с 15:00 до 18:00 на автодороге «(257 км а/д Р-256) — а/д Р-256 — н.п. Полковниково.
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Напомним, что с 10 апреля по 10 мая в Алтайском крае вводится традиционное весеннее ограничение для большегрузов на проезд по дорогам регионального и межмуниципального значения.