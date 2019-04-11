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Автоновости

Дороги в Алтайском крае перекроют на два часа из-за военных

11 апреля по алтайским трассам планово пройдут военные колонны, из-за чего в очередной раз перекроют Чуйский тракт. Краевая ГИБДД предупреждает водителей об ограничении движения.

Автомобили на дороге.
Автомобили на дороге.
altapress.ru

Временно движение для всех видов транспорта будет закрыто:

  • с 15:00 до 18:00 минут на автодороге «(н.п. Контошино) — н.п. Контошино — а/д Р-256 — н.п. Полковниково»;
  • с 15:00 до 18:00 на автодороге «(257 км а/д Р-256) — а/д Р-256 — н.п. Полковниково.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Напомним, что с 10 апреля по 10 мая в Алтайском крае вводится традиционное весеннее ограничение для большегрузов на проезд по дорогам регионального и межмуниципального значения.

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