Дорожникам разрешили укладывать асфальт в непогоду

Росавтодор согласовал методические рекомендации, которые позволяют укладывать асфальт в плохую погоду. При соблюдении технологий можно проводить работы при температуре до -10, а также в снег и дождь.

Представитель Росавтодора уточнил РИА Новости, что ведомство «не „дало добро на укладку асфальта в снег“, как пишут некоторые СМИ». Росавтодор согласовал методические рекомендации, по которым можно укладывать асфальт при температуре в интервале от 5 до минус 10, а также при наличии снега или дождя.

«Это необходимо для того, чтобы не прерывать дорожно-строительный сезон в исключительных случаях, например при быстро меняющейся погоде, выпадении скоротечных осадков, возникновение которых возможно в силу разных факторов на той или иной территории России еще до наступления календарной зимы и официального завершения сезона», — объяснил собеседник агентства.

Укладывать асфальт в России теперь можно будет при незначительных осадках и в минусовую температуру, но при условии соблюдения технологий. Росавтодор уже дал чиновникам и компаниям необходимые рекомендации, подчеркивает ФАН.

Ранее «Известия» сообщили, что в методических рекомендациях собраны нормы уже действующих ГОСТов, СНиПов и техрегламентов. Авторы документа рассчитывают, что благодаря рекомендациями строители смогут избежать ошибок.

Согласно рекомендациям, асфальт можно будет класть при небольших осадках и при температуре до -10 градусов. При выпадении более пяти мм осадков в день укладывать асфальт запрещено. Уточняется, что в этих случаях необходимо предварительно расчистить поверхность от грязи, пыли, льда, снега, а затем просушить ее терморазогревателем.