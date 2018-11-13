Ученые обнаружили парадоксальную пользу ожирения

Американские ученые выяснили, что страдающие от ожирения больные раком лучше реагируют на препараты, стимулирующие иммунную систему. Оказалось, что лишний вес провоцирует рост рака через те же соединения, на которые нацелена иммунотерапия, сообщает издание Science.

Ряд иммунотерапевтических методов направлен на ингибирование контрольных точек PD-1 — молекул на поверхности Т-лимфоцитов, предотвращающих активацию последних. В здоровом организме контрольные точки препятствуют развитию аутоиммунных заболеваний, однако они же способствуют росту злокачественных тканей. Опухоли способны влиять на активность PD-1, подавляя действие иммунной системы.

Известно, что лишь немногие пациенты реагируют на лечение ингибиторами контрольных точек, при этом значительную долю из этого числа составляют люди с ожирением. Например, в одном из исследований, в котором участвовали 330 человек с меланомой, получавшие ингибитор PD-1, мужчины с избыточным весом жили в среднем 27 месяцев, а пациенты с нормальным индексом массы тела — только 14 месяцев. Парадокс заключается в том, что у людей с ожирением опухоли обычно растут быстрее.

Исследователи выяснили, что лишний вес способствует уменьшению активности Т-лимфоцитов, а также более сильной экспрессии PD-1. Однако избыток контрольных точек делает иммунные клетки особо чувствительными к ингибиторам PD-1. В результате иммунотерапия делает Т-лимфоциты более агрессивными в отношении злокачественных клеток. Ученые планируют выяснить, может ли диета с повышенным содержанием жиров имитировать эффект от ожирения для повышения эффективности ингибиторов контрольных точек, пишет Лента.ру.