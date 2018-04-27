Дорожники перекрыли один из выездов из Новоалтайска

В Новоалтайске перекрыли один из выездов на Новосибирский тракт, сообщили очевидцы в Barnaul22. Это связано с плохим состоянием трассы и ее частичным затоплением.
Местные жители злятся на "бездействие дорожных служб". "Единственное, что они сделали, так это вчера установили бетонные блоки", — говорит местная жительница Елена Киселева.
Многим жителям города теперь придется делать большой крюк, чтобы попасть домой.
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