Автоновости

Дорожники перекрыли один из выездов из Новоалтайска

Сегодня, 16:20.
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В Новоалтайске перекрыли один из выездов на Новосибирский тракт, сообщили очевидцы в Barnaul22. Это связано с плохим состоянием трассы и ее частичным затоплением.

Перекрытый выезд.
Перекрытый выезд. Фото : Лена Юрина в vk.com/barneos22.

Местные жители злятся на "бездействие дорожных служб". "Единственное, что они сделали, так это вчера установили бетонные блоки", — говорит местная жительница Елена Киселева.

Многим жителям города теперь придется делать большой крюк, чтобы попасть домой.

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