Дорожники перекрыли один из выездов из Новоалтайска

В Новоалтайске перекрыли один из выездов на Новосибирский тракт, сообщили очевидцы в Barnaul22. Это связано с плохим состоянием трассы и ее частичным затоплением.

Местные жители злятся на "бездействие дорожных служб". "Единственное, что они сделали, так это вчера установили бетонные блоки", — говорит местная жительница Елена Киселева. Многим жителям города теперь придется делать большой крюк, чтобы попасть домой. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.